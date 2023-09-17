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Деменко: Сергеев? Место в составе никому не гарантировано

17 Сентября 2023 • 15:33 Комментировать
Рубин
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Зенит
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Через 0 ч. 10 мин.

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о перспективах форварда Ивана Сергеева в санкт-петербургском клубе.

«Все зависит от него, как он будет забивать, место в составе никому не гарантировано. Вряд ли сейчас Иван думает о смене клуба, думаю, его все прекрасно устраивает», — приводит слова Деменко Legalbet.

Эксперт добавил, что Сергеев может задуматься об уходе из «Зенита», если будет сидеть на скамейке запасных продолжительное время.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором одной результативной передачи.

Сегодня, 17 сентября, «Зенит» встретится с «Рубином» в восьмом туре РПЛ. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко Иван Сергеев
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