​Изидор – в стартовом составе «Зенита» на игру с «Рубином»

В воскресенье в восьмом туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть на выезде против «Рубина». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Изидор.

Стоит отметить попадание в стартовый состав нападающего Вильсона Изидора. Недавно «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» с правом дальнейшего выкупа.

Матч Премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.