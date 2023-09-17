Рубашко: «Точилин будет главным тренером, других кандидатов «Сочи» не рассматривает»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что после отставки Дмитрия Хохлова главным тренером команды будет Александр Точилин.

«Теперь Точилин будет главным тренером. Других кандидатов «Сочи» не рассматривает», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Хохлов сам подал в отставку после поражения своей команды в матче восьмого тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

В восьми турах чемпионата России сочинцы сумели набрать шесть очков и сейчас занимают 12-е место в турнирной таблице. Хохлов возглавлял южан с апреля нынешнего года после того, как в отставку был отправлен Курбан Бердыев.