В «Сочи» поделились подробностями об отставке Хохлова

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал увольнение Дмитрия Хохлова с должности наставника.

«Отставка Хохлова — совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства», — заявил Рубашко «Чемпионату».

Функционер признался, что информация об отказе Хохлову в уходе по собственному желанию не совсем достоверная. Вчера состоялся разговор, а сегодня утром было принято решение, рассказал Рубашко.

17 сентября «Сочи» объявил об отставке Хохлова. Его место занял Александр Точилин, который уже в третий раз стал главным тренером южан.

Ранее «Сочи» проиграл «Спартаку» (0:1) в восьмом туре РПЛ и на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице национального чемпионата.