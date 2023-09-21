Бывший полузащитник «Локомотива» и «Ромы» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что ему приходилось грубо отвечать на вопросы журналиста после неудачной игры.

«Это очень часто было, потому что тут надо рассматривать эту ситуацию с двух сторон. Часто и журналисты создают провокационные ситуации. Конечно, со мной такое было. Не хочу распространяться, но такое было даже, когда я был футболистом, попадались неадекватные. Приходилось заступаться за команду, игроков. Были моменты, когда я реагировал грубее Леонида Викторовича. Когда ты отыграл игру, а у тебя журналист не в адеквате начинает гнать на футболистов, то происходит маленькая такая агрессия», — сказал Гуренко.

Ранее РФС отстранил Леонида Слуцкого от футбольной деятельности на год условно из-за оскорбления журналиста.