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«Реагировал грубее, чем Слуцкий»: Гуренко вспомнил провокации журналистов в период футбольной карьеры эксклюзив

21 Сентября 2023 • 19:20 Комментировать

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Ромы» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что ему приходилось грубо отвечать на вопросы журналиста после неудачной игры.

«Это очень часто было, потому что тут надо рассматривать эту ситуацию с двух сторон. Часто и журналисты создают провокационные ситуации. Конечно, со мной такое было. Не хочу распространяться, но такое было даже, когда я был футболистом, попадались неадекватные. Приходилось заступаться за команду, игроков. Были моменты, когда я реагировал грубее Леонида Викторовича. Когда ты отыграл игру, а у тебя журналист не в адеквате начинает гнать на футболистов, то происходит маленькая такая агрессия», — сказал Гуренко.   

Ранее РФС отстранил Леонида Слуцкого от футбольной деятельности на год условно из-за оскорбления журналиста.


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Гуренко Леонид Слуцкий РПЛ
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