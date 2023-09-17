Рианчо: «Каррера – большой профессионал и прекрасный человек, про Глушакова такого сказать не могу»

Испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», высказался о Массимо Каррере и Денисе Глушакове.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Глушаков не сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя из-за позиции Массимо Карреры. Между Каррерой и Глушаковым в своё время был конфликт в «Спартаке».

«Каррера - футбольный профессионал и его решения - правильные. В футболе всё имеет значение. После тренировок и игр нужно оставаться человеком. Массимо - большой профессионал и прекрасный человек. Про Глушакова я не могу такого сказать», - цитирует Рианчо Sport24.

Отметим, что в сезоне 2016/2017 «Спартак» становился чемпионом России как раз под руководством Массимо Карреры.