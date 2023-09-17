Игнатьев отреагировал на уход Хохлова из «Сочи»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об отставке Дмитрия Хохлова с поста наставника «Сочи».

Напомним, вчера, 16 сентября, южане уступили «Спартаку» (0:1) в матче восьмого тура РПЛ.

Игнатьев пожелал Хохлову успехов в дальнейшей тренерской деятельности, а также предположил, способен ли возглавить «Сочи» известный специалист Леонид Слуцкий, находящийся сейчас без клуба.

«Пока он (Слуцкий) занят другой работой. И ему эта работа доставляет удовольствие. Надо спросить у Слуцкого. Хотя он говорил, что он в поисках работы, но только где-то за рубежом», — цитирует Игнатьева Metaratings.

В восьми турах РПЛ сочинцы набрали шесть очков и сейчас занимают 12-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках РПЛ бывшая команда Хохлова проведёт 23 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.