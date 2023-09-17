Тюкавин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, продвинулись ли его переговоры с клубом о продлении контракта.

«Я не знаю. Я играю, тренируюсь, не думаю об этом», - цитирует Тюкавина ТАСС.

Отметим, что действующий трудовой договор Константина Тюкавина рассчитан до конца сезона 2023/2024.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 10 матчей в чемпионате и Кубке России. В них нападающий записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 19 сентября – против «Краснодара» в Кубке России.