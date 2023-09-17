​Бителло оценил уровень РПЛ

В самом конце летнего трансферного окна «Динамо» подписало контракт с полузащитником Бителло. Он уже дебютировал за «бело-голубых», отыграв примерно полчаса в пятничной игре против «Пари НН». Бразилец дал комментарий по поводу матча, а также высказался об уровне Российской премьер-лиги.

«Играли, может быть, хорошо, но, к сожалению, не удалось победить. Не заработали три очка, а это самое главное, поэтому сложно оценивать свою игру. Уровень чемпионата России хороший», - цитирует Бителло ТАСС.

Напомним, что матч между «Динамо» и «Пари НН» завершился со счётом 1:1. Следующий матч «бело-голубые» проведут 19 сентября – против «Краснодара» в Кубке России.