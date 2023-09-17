Сёмин отреагировал на увольнение Хохлова

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на увольнение Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

«Когда есть неудовлетворительные результаты, покидать клуб должен и тренер, и спортивный директор. Они отвечают за комплектацию и подготовку команды. Тогда будет меньше изменений в штабе», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В последнем матче под руководством Хохлова сочинская команда потерпела поражение от московского «Спартака» со счетом 0:1. После восьми туров чемпионата России южане с шестью баллами находятся на 12-й строчке в таблице.