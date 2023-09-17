Зиньковский недоволен игрой за сборную России

Хавбек столичного «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский высказался о поезде в расположение национальной команды.

«В сборной была хорошая атмосфера. Всё прошло отлично, за исключением лично моей игры - сыграл не очень хорошо, мягко говоря. В остальном всё понравилось, атмосфера была отличной», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Тренировочный сбор прошел с 4 по 12 сентября. Подопечные Валерия Карпина дважды встретились с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2) и провели один спарринг против сборной Катара. Этот поединок завершился вничью со счетом 1:1.