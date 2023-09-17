​В РПЛ за восемь туров случились четыре тренерские отставки

В воскресенье, на следующий день после поражения от «Спартака» (0:1) в восьмом туре Премьер-лиги, «Сочи» объявил об отставке Дмитрия Хохлова с должности главного тренера. Новым рулевым «барсов» стал Александр Точилин, который входил в тренерский штаб Хохлова, а ранее уже работал как главный тренер команды.

Отставка Дмитрия Хохлова стала четвёртой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Ранее из «Ахмата» ушёл Сергей Ташуев, из «Оренбурга» - Иржи Ярошик, а из «Факела» - Вадим Евсеев.

Первый матч после возвращения Александра Точилина на тренерский мостик «Сочи» поведёт 20 сентября – против ЦСКА в Кубке России.