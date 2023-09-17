Андрей Федун - о победе «Спартака»: «Очки не пахнут»

Андрей Федун, брат экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, высказался о вчерашней победе «красно-белых» над «Сочи».

«Эмоции от матча? Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут! Для меня имеет значение, что выиграли, три очка набрали. Всё прекрасно», - передает слова Федуна «Чемпионат».

Встреча завершилась победой спартаковцев со счетом 1:0. Единственный гол в компенсированное время забил сербский защитник Срджан Бабич.

После восьми проведенных туров «красно-белые» набрали 13 баллов и располагаются на шестой позиции в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.