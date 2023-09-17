Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал красную карточку бразильского защитника московского ЦСКА Виллиана Роши в матче восьмого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

- Для меня загадка, зачем Виллиана Рошу взяли в ЦСКА. Только из-за его роста? Он ни одного единоборства не выигрывает по правилам – всё по нарушениям. Вчера Роша получил красную карточку, и кто-то там из суперэкспертов судейских или ещё каких-то говорит, что это несправедливо. Знаете, раньше была поговорка у судей, что некоторых футболистов можно выгонять ещё до того, как они выходят на поле. Это применимо к таким игрокам, как Виллиан Роша. Речь о футболистах, которые не очень прилично себя ведут в игре. У Роши было столько различных нарушений, разговоров и провокаций по отношению к игрокам «Крыльев Советов», что нет сомнений в правильности решения Любимова удалить его.