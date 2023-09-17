Тихонов: «Жду победы «Зенита» над «Рубином» со счётом 3:0 или 4:0»

Экс-футболист столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем поединке между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Лёгкий соперник для «Зенита». «Рубин» играет очень слабо, в последних матчах казанцы кому только не проигрывали. Жду сухой победы «Зенита» со счётом 3:0 или 4:0», - цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Рубин» - «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.