Мелкадзе высказался о будущем в «Сочи»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался касательно своего будущего в команде. Срок трудового договора между сторонами истекает летом следующего года.

«Свое будущее с руководством не обсуждал. Не знаю, хочу ли остаться. Подумайте логично, посмотрите, сколько я играю. Нужно тренироваться. У меня контракт, тут не играет роль желание», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «Сочи» потерпел минимальное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:1.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мелкадзе провел два поединка, в которых получил одну желтую карточку.