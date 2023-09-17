Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил действия «Спартака» на трансферном рынке.

«Всё меняется очень быстро. Перед началом чемпионата «Спартак» был одним из претендентов в борьбе за чемпионство, в первых турах поддержал этот статус, а теперь мы говорим о неудачах команды. Проблемы у клуба точно есть. Сложно сказать, почему у команды не ладится игра. Трансферная кампания была неплохой. Будет интересно посмотреть на состояние команды после паузы на матчи сборных», - сказал Каряка.

В субботу, 16 сентября, «Спартак» одержал победу над «Сочи» (1:0). Москвичи занимают шестое место в таблице после восьми туров.