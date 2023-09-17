Деменко считает, что у «Краснодара» есть проблемы в обороне

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче восьмого тура РПЛ, в котором «быки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

По мнению Деменко, «Краснодар» имеет проблемы в обороне, связанные с отсутствием взаимопонимания между футболистами. Деменко считает, что итоговый результат прошедшей встречи закономерен.

«Краснодар» вроде бы контролирует ход игры, но есть проблемы именно в оборонительном плане. Мы видели, что есть какое-то недопонимание», — цитирует Деменко Metaratings.

Отметим, что несмотря на потерю очков в матче с «Ахматом», «Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая своих ближайших преследователей «Крылья Советов» и «Динамо» на три очка.