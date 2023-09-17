Соболев ответил, готов ли переехать в чемпионат Саудовской Аравии

Игрок московского «Спартака» Александр Соболев высказался касательно возможного переезда в чемпионат Саудовской Аравии.

«Сейчас, когда очень много звездных футболистов туда уехали, смотришь на лигу по-другому. Там готовы вкладывать деньги в развитие футбола. Посмотрим», - рассказал нападающий сборной России на стриме.

Александр сыграл за «Спартак» восемь матчей в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Контракт Соболева с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в девять миллионов евро.