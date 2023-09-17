Соболев - о Комличенко: «В бассейне нырки отрабатываем, потом в штрафной практикуем»

Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев в шуточной форме высказался о том, что его и форварда «Ростова» Николая Комличенко обвиняют в симуляциях.

«Дружим ли с Комличенко? Да, обычно вместе ныряем. В основном в бассейне видимся, нырки отрабатываем. В штрафной? Я же говорю, в бассейне. А потом в штрафной практикуем», - рассказал футболист во время стрима.

В нынешнем сезоне Соболев провел восемь матчей за «красно-белых», записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.

По итогам восьми туров «Спартак» набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.