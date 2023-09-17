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Агент рассказал, когда Дркушич восстановится после травмы

17 Сентября 2023 • 11:45 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
23.09 14:00

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, словенский футболист получил повреждение в матче восьмого тура РПЛ против «Спартака» (0:1), из-за чего южане доигрывали встречу вдесятером.

По словам Ратковицы, на восстановление Дркушичу потребуется от двух до трёх недель.

«У Дркушича растяжение задней мышцы бедра. На восстановление потребуется от двух до трёх недель», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дркушич провёл за «Сочи» восемь матчей, в которых забил один гол. После восьми сыгранных туров южане занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич Младен Ратковица
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