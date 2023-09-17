Форвард «Спартака» Соболев – фанату: «Дурачок, когда водку пьёшь – закусывай»

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев поссорился с подписчиком во время стрима. Один из фанатов отправил игроку «красно-белых» донат, в котором оскорбил Александра и его супругу, а также призвал перейти в «Зенит».

«Когда дома водку пьешь, ты закусывай, ладно? Ты думаешь, что меня этим задел что ли, дурачок? Водки налей и выпей еще. Может уснешь. Не буду тебе грубо отвечать», - ответил нападающий «народной команды».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний нападающий провел семь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами (один – с пенальти) и двумя результативными передачами.