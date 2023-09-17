Самые дорогие приобретения российских клубов лета-2023

В России завершилось трансферное окно, так что до зимы новых имён мы не увидим. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги селекции отечественных клубов.

По традиции все суммы трансферов указаны по данным transfermarkt.

Келлвен

Куда: ЦСКА, Москва;

Откуда: «Атлетико Паранаэнсе»;

Стоимость: 4,5 млн евро.

ЦСКА продолжает усилять оборону бразильскими защитниками, подписав уже третьего представителя страны в эту линию. Справедливости ради отметим, что Келлвен выглядит самым перспективным игроком из всех. Латералю 22 года, у него уже большой опыт, в том числе в Кубке Либертадорес. Келлвен вызывался в олимпийскую сборную, правда, не играл. Пока он успел сыграть всего 75 минут, причём, как пишут СМИ, возможно, нарушив миграционное законодательство России, но говорить о нём что-то рановато. В любом случае понаблюдать за Келлвеном стоить, это может быть очень интересный трансфер.

Срджан Бабич

Куда: «Спартак»;

Откуда: «Альмерия» (Испания);

Стоимость: 5 млн евро.

«Спартак» летом потратил много сил на поиск нового центрального защитника. Главным претендентом выглядел Дэвинсон Санчес, но «Тоттенхэм» отказался продавать его в Россию. Пытались «красно-белые» подписать Страхиню Эраковича, но тот выбрал «Зенит». В итоге «Спартак» остановился на Срджане Бабиче, который на бумаге не выглядит таким уж сильным игроком. С другой стороны, у 27-летнего серба есть опыт выступления в чемпионате Испании, что уже серьёзно. В России Бабич начал карьеру с гола в ворота «Динамо», показав, что теперь у «красно-белых» появилось грозное оружие при стандартах у чужих ворот.

Реклама

Виктор Давила

Куда: ЦСКА;

Откуда: «Леон» (Мексика);

Стоимость: 5 млн евро.

ЦСКА очень хотел укрепить линию атаки, выбрав в итоге Виктора Давилу. Чилиец ранее выступал в Мексике, правда, нельзя сказать, что он был очень результативен. Тем не менее «армейцы» согласились заплатить за него 5 миллионов евро. История с переходом 25-летнего форварда тянулась долго из-за сложности в проведении расчётов, но в итоге всё закончилось успехом. Теперь у Заболотного и Чалого появился интересный конкурент, и им придётся побороться за место в составе. Кстати, у Давилы есть 4 матча за сборную Чили, в которых он, правда, не забивал.

Статистика Давилы в сезоне-2022/23

Турнир Игры Голы Передачи Лига Мексики Апертура 15 4 2 Лига Мексики Клаусура 15 5 2 Лига чемпионов КОНКАКАФ 7 3 0

Олег Рябчук

Куда: «Спартак»;

Откуда: «Олимпиакос» (Греция);

Стоимость: 6 млн евро.

Переговоры по трансферу молдавского защитника шли долго. Сам «Спартак», кажется, предпочитал Рожерио, но «Сассуоло» отказалось вести переговоры с российским клубом, и в этой ситуации «красно-белые» остановили выбор на 25-летнем воспитаннике «Порту». Переговоры с греками были непростыми, «Олимпиакос» даже пожаловался в ФИФА, что «Спартак» общался с футболистом без их разрешения. Однако в итоге клубы достигли взаимопонимания. Рябчук должен на левом фланге укрепить оборону «Спартака» после травмы Томаша Тавареша. Кстати, новичок «красно-белых» стал самым дорогим в истории футболистом из Молдовы.

Хесус Медина

Куда: «Спартак»;

Откуда: ЦСКА;

Реклама

Стоимость: 6 млн евро.

Пожалуй, один из самых громких переходов этого лета. В последний раз из ЦСКА в «Спартак» футболист переходил 29 лет назад, и вот теперь Хесус Медина повторяет этот путь. Парагваец был одним из лидеров «армейцев» в прошлом сезоне, так что интерес к нему со стороны «красно-белых» оправдан. Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, что ему нужен был левоногий футболист, чтобы добавить вариативности. Для ЦСКА уход Медины – это потеря, но довольно неплохая сделка. «Красно-синие» в своё время забрали парагвайца бесплатно, а теперь получили за него очень хорошие деньги по меркам нынешнего положения российского футбола.

Луис Чавес

Куда: «Динамо»;

Откуда: «Пачука» (Мексика);

Стоимость:6,5 млн евро.

На бумаге приобретение «бело-голубых» выглядит очень удачным. «Динамо» за 6,5 миллиона евро получило игрока сборной Мексики, у Чавеса – 24 матча в составе «ацтеков». Ему 27 лет, то есть это опытный футболист. Безусловно, Чавеса взяли на роль лидера команды. «Динамо» долго вело переговоры с «Пачукой», и в какой-то момент казалось, что сделка сорвётся из-за невозможности провести оплату. Однако в московском клубе нашли вариант, чтобы всё же её осуществить. В «Динамо» Чавес займёт место в центре поля. Правда, по позиции мексиканец вряд ли станет прямой заменой ушедшего Арсена Захаряна, так как он всё же должен действовать глубже.

Тео Бонгонда

Куда: «Спартак»;

Откуда: «Кадис» (Испания);

Стоимость: 7 млн евро.

Ещё одним новичком в линию атаки стал Тео Бонгонда. Этот трансфер привлекает к себе внимание, так как «Спартак» сумел приобрести игрока из Западной Европы, что в текущих реалиях сделать не так-то просто. Бонгонда стал самой дорогой продажей в истории «Кадиса». Учитывая, что год назад испанский клуб приобрёл нападающего за 3 миллиона, сделка выглядит успешной. В минувшем сезоне Бонгонда в Ла Лиге провёл 31 матч, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Статистика не впечатляет, откровенного говоря. Тем не менее футболист сборной Конго обладал неплохими задатками, даже вызывался в молодёжную сборную Бельгии. В «Спартаке» Бонгонда должен будет укрепить фланги атаки, и с этой задачей он начал справляться уже с первых матчей за «красно-белых», правда, потом сбавил обороты.

Турнир Игры Голы Передачи Премьер-лига 7 3 1 Кубок России 2 1 0

Страхинья Эракович

Куда: «Зенит»;

Реклама

Откуда: «Црвена Звезда» (Сербия);

Стоимость: 8 млн евро.

Переезд сербского защитника в Россию был целой эпопеей. Эракович был в шаге от трансфера в «Спартак», по данным СМИ, стороны согласовали все условия этой сделки. Однако после этого «Зенит» воспользовался преимущественным правом выкупа и забрал представителя обороны себе. Про Эраковича давно говорят, он молод и обладает перспективами, не зря уже выступает за сборную своей страны. Тем не менее есть определённые сомнения в будущем защитника, учитывая, что лучшие представители страны, как правило, уже в юности отправляются в западноевропейские клубы, в то время как Эракович продолжал защищать цвета «Црвены Звезды». Начало карьеры в России пока не убедило, что в наш чемпионат приехал новый Неманья Видич. Кстати, Эракович выбил экс-защитника «Спартака» и «МЮ» из пятёрки самых дорогих сербов, которых приобретали отечественные клубы.

Самые дорогие сербские футболисты, переходившие в российские клубы

Игрок Куда Откуда Стоимость Сезон Зоран Тошич ЦСКА «Манчестер Юнайтед» (Англия) 9,5 млн евро 2010/11 Страхинья Эракович «Зенит» «Црвена Звезда» (Сербия) 8 млн евро 2023/24 Александр Лукович «Зенит» «Удинезе» (Италия) 7 млн евро 2010/11 Урош Спайич «Краснодар» «Краснодар» 6 млн евро 2018/19 Данко Лазович «Зенит» ПСВ (Нидерланды) 5 млн евро 2009/10

Педро

Куда: «Зенит»;

Откуда: «Коринтианс» (Бразилия);

Стоимость: 9 млн евро.

«Зенит» совершил трансфер на будущее. Педро пока 17 лет, но в феврале ему исполнится 18, и тогда он переедет в Россию. Про бразильца говорят, что это один из самых талантливых футболистов своей страны своего поколения, а это очень высокая оценка. Педро действует слева в атаке, хотя может сыграть и справа, и в центре. Однако пока всё же слишком рано говорить о том, насколько он сможет усилить команду. Из-за возраста этот трансфер выглядит довольно рискованным. В случае же успеха «Зенит» сорвёт куш, ведь в будущем Педро можно будет перепродать с выгодой.

Бителло

Куда: «Динамо»;

Откуда: «Гремио»;

Стоимость: 10 млн евро.

Самый дорогой трансфер буквально в последний день трансферного окна оформило «Динамо». Бителло играет в центре поля, так что он может стать напарником Чавеса, правда, бразилец как раз может играть чуть выше другого новичка «бело-голубых». На бумаге приобретение выглядит крайне перспективным. Бителло 23 года, буквально в сентябре он провёл матч за олимпийскую сборную своей страны. Правда, хавбек пока имеет опыт лишь во внутренних бразильских турнирах (не считая одного матче в Копа Судамерикана), так что определённый риск существует. Тем не менее «Динамо» согласилось выплатить. 10 миллионов евро за игрока. Бителло стал девятым в списке самых дорогих покупок клуба за всю историю, а если убрать игроков, купленных из «Анжи», то и вовсе третьим (вместе с Сейтаридисом) после Филиппа и Манише.

Роман Андреев