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«Локомотив» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

17 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Оренбург
1 1.85 X 4.10 2 4.00
перерыв

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Оренбург».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Локомотив Москва0:0Оренбург
Лантратов ИльяНенахов МаксимМорозов ЕвгенийФассон ЛукасСильянов АлександрБаринов ДмитрийКарпукас АртёмПиняев СергейМиранчук АнтонГлушенков МаксимДзюба Артём
Запасные: Гилерме МаринатоСамошников ИльяПогостнов ЕгорКуликов ДаниилКузьмичёв ИванМарадишвили КонстантинСулейманов ТимурЖемалетдинов РифатРыбчинский ДмитрийТикнизян НаирХудяков ДаниилМитай Марио
Сысуев НиколайАдамов АрсенСиваков МихаилГойкович РенатоСидоров МаксимВера Лукас ГабриэльПерес МатиасБашич ИванМарин ДжиммиОбухов ВладимирМансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Князев ДанилаКуэро ДжастинТитков НиколайКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославПолуяхтов ВладимирГогличидзе ЛеоГюрлюк ЭмирджанВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
17 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
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