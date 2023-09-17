«Локомотив» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Оренбург
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Протокол игры
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Сильянов Александр•Баринов Дмитрий•Карпукас Артём•Пиняев Сергей•Миранчук Антон•Глушенков Максим•Дзюба Артём
Сысуев Николай•Адамов Арсен•Сиваков Михаил•Гойкович Ренато•Сидоров Максим•Вера Лукас Габриэль•Перес Матиас•Башич Иван•Марин Джимми•Обухов Владимир•Мансилья Брайан Эсекиэль
17 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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