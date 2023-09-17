«Рубин» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Рубин» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рубин - Зенит
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Протокол игры
Дюпин Юрий•Ашурматов Рустам•Вуячич Игор•Грицаенко Алексей•Кабутов Дмитрий•Зотов Александр•Иву Угучукву•Ранджелович Лазар•Рожков Илья•Фамейе Джоэль•Даку Мирлинд
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Эракович Страхинья•Алип Нуралы•Дуглас Сантос•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Мантуан Густаво•Кассьерра Матео•Изидор Вильсон
17 сентября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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