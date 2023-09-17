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«Рубин» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

17 Сентября 2023 • 16:00 Комментировать
Рубин
0:0
Зенит
1 5.20 X 3.95 2 1.70
1-й тайм

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Рубин» и «Зенит».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Рубин - Зенит

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Рубин0:0Зенит
Дюпин ЮрийАшурматов РустамВуячич ИгорГрицаенко АлексейКабутов ДмитрийЗотов АлександрИву УгучуквуРанджелович ЛазарРожков ИльяФамейе ДжоэльДаку Мирлинд
Запасные: Чумич НиколаДрезгич УрошМартынович АлександрЯнович НикитаАпшацев МаратВада ВалентинШамов ЕгорБезруков РусланКоновалов ИгорьЛисакович ВиталийКузнецов ДаниилТесленко Егор
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЭракович СтрахиньяАлип НуралыДуглас СантосВендел МаркусБарриос ВильмарКлаудиньоМантуан ГуставоКассьерра МатеоИзидор Вильсон
Запасные: Ерохин АлександрКоваленко АлександрСергеев ИванВасильев Дмитрий АлексеевичРенан РобертКейрос ЭдуардоБакаев ЗелимханЧистяков ДмитрийСутормин АлексейКруговой ДанилВасютин АлександрАдамов Денис
17 сентября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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