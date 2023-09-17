Депутат Госдумы Роман Терюшков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, куда следует направлять миллиардные бюджеты российских клубов.

«Не секрет, что в России футбол существует лишь благодаря финансовому попечительству крупных госкорпораций. Поддержка государства настолько велика, что провоцирует РФС и РПЛ на нейтральное отношение к происходящему в стране. В то время, когда европейские клубы «стоят с Украиной», наши пацифистские клубы делают вид, что они здесь проездом.

При таких обстоятельствах миллиардный бюджет лучше направить на бесплатный спорт для наших детей до 18 лет.

А то, выходит, чтобы условный Ваня, Петя или Коля занимались футболом или хоккеем, папе и маме нужно затянуть пояса, а для комфортного развития легионера предусмотрен госбюджет и миллионные контракты. Апогеем национального перекоса является выдача российского гражданства иностранцам, прибывшим на временные заработки», - сказал Терюшков.