Булыкин предположил, как завершится матч «Локомотив» — «Оренбург»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ, в котором «железнодорожники» примут на своём поле «Оренбург».

Эксперт считает, что предстоящая игра сложится для «Локомотива» непросто, однако «красно-зелёные» сумеют одержать победу.

«Оренбург» не такой грозный соперник, как в прошлом сезоне. Но лёгкой игры сегодня не стоит ждать. Думаю, что «железнодорожники» победят со счётом 2:0», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Матч «Локомотив» — «Оренбург» состоится сегодня, 17 сентября. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.