Соболев - о матчах сборной России: «Ты играешь за страну, товарищеская игра или официальная»

Форвард московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о товарищеских поединках национальной команды.

«Такая ситуация произошла. Сборная должна жить. Ты играешь за страну, товарищеская игра или официальная. Понятно, что официальные это другое, но пока товарищеские. С кайфом», - приводятся слова нападающего на страницах «Спорт-Экспресса».

В текущем месяце сборная России провела три товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина дважды встречались с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и провели один контрольный поединок против Катара (1:1).