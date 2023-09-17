«Локомотив» может усилиться экс-защитником сборной Франции

Французский полузащитник Жозуа Гилавоги, который находится в статусе свободного агента после ухода из немецкого «Вольфсбурга», имеет вариант трудоустройства в Российской премьер-лиге.

Как информирует «Спорт-Экспресс», заполучить 32-летнего игрока в свои ряды желает московский «Локомотив». Гилавоги не против перебраться в РПЛ, однако препятствием может стать его заработная плата.

В прошлом сезон полузащитник провел 26 поединков за «Вольфсбург», отметившись одним забитым мячом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.

На счету Жозуа семь матчей за сборную Франции.