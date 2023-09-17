Бубнов: «Абаскалю рано расслабляться»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в данный момент эксперт Александр Бубнов отреагировал на слухи о возможном увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «народной команды».

«Разговоры об уходе главного тренера москвичей на какое-то время поутихнут, но Абаскалю рано расслабляться. Впереди у «Спартака» тяжёлый календарь. Плотное расписание», - передает слова Александра Sportbox.

В последнем матче «Спартак» одержал домашнюю победу над «Сочи» со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Срджан Бабич.

По итогам восьми туров «красно-белые» с 13 очками занимают шестое место в турнирной таблице.