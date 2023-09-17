Малафеев: «Зениту» не хватает искры»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об игре петербургской команды в нынешнем сезоне.

Эксперт считает, что с каждым годом «Зениту» будет всё сложнее подтверждать своё лидерство в российском футболе, поэтому рано или поздно найдётся команда, которая сможет подвинуть чемпиона последних пяти сезонов РПЛ.

«У «Зенита» хорошая скамейка. Но яркой игры и искры не хватает, всё как‑то прагматично. Понятно, что тренеру нужно работать на результат, однако болельщикам хочется чего‑то искромётного, как в былые годы», — приводит слова Малафеева «Матч ТВ».

В семи турах текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» набрал 14 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут сегодня, 17 сентября, против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.