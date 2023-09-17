Бубнов: «Победа очень важна для «Спартака», ничья была сравни поражению»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий касательно вчерашнего матча между «красно-белыми» и «Сочи» (1:0) в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Победа очень важна для «Спартака». Ничья была сравни поражению. Команда и так далеко находилась в таблице. Очередная потеря очков осложнила бы положение «красно-белых» ещё больше», - приводит слова эксперта Sportbox.

По итогам восьми туров чемпионата России «Спартак» набрал 13 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на пять очков.