Бубнов дал прогноз на матч «Урал» - «Факел»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка восьмого тура чемпионата России между «Уралом» и «Факелом».

«1:0. У «Урала» был спад перед паузой, но команда в начале сезона набрала много очков. Клуб из Екатеринбурга уверенно играет дома. Недооценки ждать не стоит, матч получится непростым и вязким», - передает слова Александра Sportbox.

Поединок состоится в Екатеринбурге сегодня, 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.