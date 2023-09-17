Мелкадзе: «Сочи» не хватает лидера»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе после поражения в матче восьмого тура РПЛ от «Спартака» (0:1) поделился мнением о проблемах своей команды.

По мнению 26-летнего футболиста, «Сочи» не хватает лидера на поле, поэтому сейчас команда находится в поиске такого человека.

«У нас нет такого игрока в команде, который может что-то сказать после матча, напихать. Нет лидера на поле, который может одному напихать, второго успокоить», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

В восьми турах РПЛ сочинцы набрали шесть очков и сейчас занимают 12-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч «Сочи» проведёт 23 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.