Бразилец из «Крыльев» Костанца высказался о получении российского паспорта

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о процессе получения российского паспорта.

«Не знаю, какая ситуация на данный момент. Пока я не подавал никаких документов. Зачем мне российский паспорт? Я не буду считаться легионером. Это хорошо для клуба», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

24-летний футболист играет за самарскую команду с января прошлого года. Фернандо принял участие в 36 поединках за «Крылья Советов», в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

После восьми туров самарцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.