Салтыков — о словах Карпина: «Не думаю, что главный тренер сборной будет желать что-то плохое своим же игрокам»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, ранее посоветовавшего российским футболистам переходить в европейские клубы.

«Не думаю, что главный тренер сборной будет желать что-то плохое своим же игрокам. Есть ли у меня такая цель? Думаю, у каждого есть цель стремиться быть как можно выше», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Салтыков провёл за «Крылья Советов» 10 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. На данный момент самарская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, в восьми турах набрав 15 очков.