Нобоа считает, что проблемы «Сочи» заключаются в составе команды

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после поражения в матче восьмого тура РПЛ против «Спартака» (0:1) поделился мнением о проблемах южан.

Футболист посетовал на отсутствие удачи, отметив также, что главная проблема сочинской команды заключается не в тренере, а в слишком молодом составе.

«Проблема — качество игроков, очень много молодых, им нужно время для адаптации — в том числе иностранцам. Гаранин, Бердыев, Точилин и сейчас Хохлов — это не вопрос тренера. У нас такая команда», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».

В восьми турах РПЛ сочинцы набрали шесть очков и расположились на 12-м месте в турнирной таблице.