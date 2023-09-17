Зиньковский прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о вчерашнем поединке против «Сочи» в рамках восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 1:0.

«Тяжёлый матч. Всё вроде складывалось нормально для нас. Матч был под контролем - не давали создавать моментов «Сочи». Сыграли на ноль - это хорошо. Выиграли заслуженно», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Единственный гол в прошедшем противостоянии забил сербский защитник Срджан Бабич.

После восьми матчей «красно-белые» набрали 13 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.