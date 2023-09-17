Селюк: «Зенит» без проблем обыграет «Рубин»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ, в котором «Рубин» примет на своём поле «Зенит».

По мнению эксперта, петербуржцы без проблем обыграют казанскую команду с разницей в более чем один мяч.

«Зенит» без проблем выиграет в Казани. Ставлю на победу питерцев с форой минус 1», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. На данный момент «сине-бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ и опережают 13-х казанцев на восемь очков.