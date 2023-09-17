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Селюк: «Зенит» без проблем обыграет «Рубин»

17 Сентября 2023 • 10:02 Комментировать
Рубин
...
Зенит
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Через 5 ч. 53 мин.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ, в котором «Рубин» примет на своём поле «Зенит».

По мнению эксперта, петербуржцы без проблем обыграют казанскую команду с разницей в более чем один мяч.

«Зенит» без проблем выиграет в Казани. Ставлю на победу питерцев с форой минус 1», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. На данный момент «сине-бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ и опережают 13-х казанцев на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Дмитрий Селюк
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