Горшков: «Ни в коем случае нельзя говорить, что ЦСКА сейчас плохая команда»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков после матча восьмого тура РПЛ против ЦСКА (2:2) поделился мнением о сопернике.

Футболист назвал ЦСКА хорошей командой, перед матчем с которой «Крылья Советов» произвели тщательную подготовку.

«Хорошая команда. Но у «Крыльев Советов» хорошие аналитики и тренерский штаб — готовились к матчу. Ни в коем случае нельзя говорить, что ЦСКА сейчас плохая команда», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

В восьми турах РПЛ «Крылья Советов» набрали 15 очков и сейчас занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата, опережая седьмой ЦСКА на три очка.