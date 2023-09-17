Салтыков: «ЦСКА в меньшинстве играл даже лучше, чем в полном составе»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился мнением о матче восьмого тура РПЛ, в котором самарцы сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

Напомним, по ходу встречи «Крылья Советов» вели со счётом 2:0, однако гостям не удалось удержать победу. Салтыков похвалил ЦСКА за игру, отметив, что в меньшинстве «армейцы» выглядели даже лучше, чем в равных составах.

«ЦСКА показывал очень хороший футбол — даже в меньшинстве играли, возможно, даже лучше, чем в полном составе. А мы, может, немного расслабились», — цитирует Салтыкова «Чемпионат».

В восьми турах РПЛ «Крылья Советов» набрали 15 очков и расположились на второй строчке в турнирной таблице.