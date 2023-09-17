Кухарчук — о Сулейманове: «Тимур — классный нападающий, надеюсь, скоро он пробьётся в главную сборную России»

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук высказался о переходе своего одноклубника Тимура Сулейманова в «Локомотив» на правах аренды.

Кухарчук пожелал удачи Сулейманову, выразив надежду на то, что благодаря выступлениям под руководством хорошо знакомого для себя тренера Михаила Галактионова, он сумеет пробиться в состав взрослой сборной России.

«Сулейманов вернулся в родной для себя «Локомотив». Там сейчас работает тренер, с которым он пересекался в молодёжной сборной России. Тимур — классный нападающий, желаю ему только успехов. Надеюсь, что скоро он пробьётся в главную сборную России», — приводит слова Кухарчука «Чемпионат».

В семи турах текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут сегодня, 17 сентября, против «Оренбурга». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.