Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухарчук — о Сулейманове: «Тимур — классный нападающий, надеюсь, скоро он пробьётся в главную сборную России»

17 Сентября 2023 • 09:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
1 1.85 X 4.10 2 4.00
Через 8 ч. 53 мин.

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук высказался о переходе своего одноклубника Тимура Сулейманова в «Локомотив» на правах аренды.

Кухарчук пожелал удачи Сулейманову, выразив надежду на то, что благодаря выступлениям под руководством хорошо знакомого для себя тренера Михаила Галактионова, он сумеет пробиться в состав взрослой сборной России.

«Сулейманов вернулся в родной для себя «Локомотив». Там сейчас работает тренер, с которым он пересекался в молодёжной сборной России. Тимур — классный нападающий, желаю ему только успехов. Надеюсь, что скоро он пробьётся в главную сборную России», — приводит слова Кухарчука «Чемпионат».

В семи турах текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч  «железнодорожники» проведут сегодня, 17 сентября, против «Оренбурга». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Кухарчук Тимур Сулейманов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.09.23 в 14:00
Урал Урал
Факел Факел
2.07 3.60 3.70
Видео
17.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.20 4.20 1.66
Видео
17.09.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
10:02 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Зенит» без проблем обыграет «Рубин»
09:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче с «Химками»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Ни в коем случае нельзя говорить, что ЦСКА сейчас плохая команда»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Салтыков: «ЦСКА в меньшинстве играл даже лучше, чем в полном составе»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук — о Сулейманове: «Тимур — классный нападающий, надеюсь, скоро он пробьётся в главную сборную России»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Пименов оценил трансфер Бабича в «Спартак»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «Я приехал в «Спартак», чтобы побеждать»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Шалимов назвал ключевой момент матча «Спартак» - «Сочи»
08:30 · Россия. Премьер-лига
Аршавин сравнил Кордобу с Дзюбой
08:17 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Сделаю МРТ и будет понятно, поеду ли на матч в Нижний Новгород»
08:11 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» ответили на вопрос об отставке Хохлова
08:00 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «Следующая игра будет ещё лучше»
07:55 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Спартака» будет играть в Австралии официально
07:43 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «У «Динамо» есть всё для победы в РПЛ»
16 Сентября
23:59 · Россия. Премьер-лига
Как «Балтика» спасла игру против «Ростова» - видео видео
Все новости
Рекомендуем