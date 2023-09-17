Пименов оценил трансфер Бабича в «Спартак»

Экс-футболист столичного «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением об игре новичка московского «Спартака» Срджана Бабича. Игрок принес победу «красно-белым» над «Сочи» (1:0), забив гол в компенсированное время.

«Бабич - удачный трансфер. Они его довели и забрали. С его приходом дела у «Спартака» пойдут в гору. Он приносит результат», - передает слова Пименова «Матч ТВ».

27-летний серб присоединился к «красно-белым» в августе, подписав трехлетнее трудовое соглашение. Он был куплен у испанской «Альмерии» за пять миллионов евро.

По итогам восьми туров Премьер-лиги «Спартак» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице.