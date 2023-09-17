Бабич: «Я приехал в «Спартак», чтобы побеждать»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о победе над «Сочи» (1:0) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Сербский игрок забил единственный гол в добавленное время.

«Самое важное - это три очка. Это победа, за которую мы бились. Эта победа важнее, чем мой личный гол. Я приехал сюда, чтобы побеждать. Чтобы биться за титул», - передает слова защитника «Матч ТВ».

После восьми туров на счету «Спартака» 13 набранных баллов. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В рамках следующего тура Премьер-лиги «красно-белые» на «Открытие Банк Арене» сыграют против столичного «Динамо».