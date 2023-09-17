Шалимов назвал ключевой момент матча «Спартак» - «Сочи»

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о вчерашней победе московского «Спартака» над «Сочи» (1:0) в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

«Моментов у «Спартака» было достаточно, но забили нелогично. Не понял хода Хохлова сделать пять замен за 20 минут до конца. Может, это ключевой момент, почему они пропустили мяч», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

После вчерашнего успеха подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Народная команда» отстает от лидирующего «Краснодара» на пять баллов. В следующем туре «Спартак» на своем поле встретится с «Динамо».