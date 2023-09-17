Аршавин сравнил Кордобу с Дзюбой

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сравнил форварда «Краснодара» Джона Кордобу с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Кордоба - мощный футболист. Он умеет использовать своё тело. Хорошее сравнение - Дзюба. Есть мощные нападающие, но неуклюжие. Эти же ребята хорошо координированы», - рассказал Андрей в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Кордоба провел восемь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

После восьми туров краснодарский клуб набрал 18 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице.