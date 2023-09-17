Литвинов: «Сделаю МРТ и будет понятно, поеду ли на матч в Нижний Новгород»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов в беседе с представителями СМИ рассказал о своем повреждении.

«Повреждение у меня есть. В сборной травму не усугубил, все осталось так же. Думал, что пройдет. На днях сделаю МРТ. Тогда будет понятно, поеду ли на матч в Нижний Новгород», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Накануне «Спартак» провел поединок против «Сочи». Столичный коллектив отпраздновал победу со счетом 1:0. По итогам восьми туров «красно-белые» с 13 баллами занимают шестое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне РПЛ Руслан провел шесть матчей.