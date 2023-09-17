В «Сочи» ответили на вопрос об отставке Хохлова

Дмитрий Рубашко, который занимает пост генерального директора «Сочи», высказался касательно возможного увольнения Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

«Все позже», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги сочинская команда потерпела минимальное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:1. После этой неудачи подопечные Хохлова с шестью очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Дмитрий работает в команде с января 2023 года. Трудовое соглашение специалиста с южанами рассчитано до конца июня следующего года.