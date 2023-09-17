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Бистрович: «Следующая игра будет ещё лучше»

17 Сентября 2023 • 08:00 Комментировать

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович обратился к болельщикам команды после матча с «Ростовом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Спасибо большое за поддержку, надеемся, что следующая игра будет еще лучше», - приводятся слова легионера на официальном сайте клуба.

В прошедшей встрече Бистрович отметился дебютным голом за калининградский коллектив. В составе этой команды он играет на правах аренды из ЦСКА.

По итогам восьми туров Премьер-лиги «Балтика» с четырьмя баллами занимает 15-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кристиян Бистрович
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