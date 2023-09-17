Нидерландский полузащитник Йоррит Хендрикс, поигравший в Российской премьер-лиге за московский «Спартак», продолжит карьеру в чемпионате Австралии. Новым местом работы футболиста стал «Вестерн Сидней».

Как информирует клубная пресс-служба, трудовое соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до середины следующего года. К австралийской команде Хендрикс присоединился на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Йоррит выступал за немецкую «Фортуну». Полузащитник принял участие в 20 поединках второй Бундеслиги, записав на свой счет две голевые передачи.